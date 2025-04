Умер барабанщик рок-группы Blondie Клем Берк

Фото: ТАСС/Zuma/Kristin Callahan - Ace Pictures

Барабанщик рок-группы Blondie Клем Берк скончался в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом музыкальный коллектив сообщил на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Клем Берк родился 24 ноября 1954 года в Нью-Джерси. Он стал участником Blondie в 1975 году. Сама рок-группа была образована за год до этого. Вместе с коллективом музыкант записал 11 студийных альбомов.

В 1982-м группа распалась. В этот момент Берк сотрудничал с другими артистами и группами, включая Eurythmics, Ramones, Боба Дилана, Боба Гелдофа, Игги Попа, Джоан Джетт, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama и the Go-Go's.

В 1997 году группа Blondie воссоединилась. Одни из самых известных песен коллектива – One Way or Another, Dreaming, Maria.