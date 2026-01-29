Трамп пообещал отрастить ногти, как у певицы Ники Минаж

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отрастить ногти, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж. Об этом он заявил во время презентации инициативы Trump Accounts, на котором присутствовала певица, пишет New York Post.

Во время мероприятия Трамп и Минаж сфотографировались, держась за руки. Исполнительница также похвасталась своим маникюром.

"Я собираюсь отрастить ногти, потому что они мне очень понравились", – ответил в шутку Трамп.

Он добавил, что Минаж всегда поддерживала его политику и движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой").

Ранее Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне во время вручения награды Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

В ходе своего выступления американский лидер назвал Сталлоне своим особенным другом и отметил, что за годы карьеры тот совершил "фантастические вещи".