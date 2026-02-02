Форма поиска по сайту

02 февраля, 11:16

Наука

Активная зона Солнца начнет влиять на Землю к вечеру 2 февраля

Фото: depositphotos/vampy1

Активный солнечный центр к вечеру 2 февраля выйдет на линию Солнце – Земля, из-за чего потоки плазмы от мощных вспышек смогут напрямую воздействовать на планету. Это может привести к развитию магнитных бурь, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Увернуться не получится. <…> Небольшим плюсом является то, что плазма от текущего супервзрыва была выброшена под углом вверх, мимо планет. В целом активные центры стремятся работать по одному шаблону, и следующие выбросы могут уйти туда же. Но это не гарантировано", – отметили ученые.

В лаборатории подчеркнули, что признаков снижения энергетического потенциала активного центра пока не наблюдается. Напротив, он сохраняет способность к дальнейшим мощным выбросам, включая вероятность новых и даже более сильных вспышек.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 февраля на Солнце было зафиксировано 17 вспышек класса M и выше. За последнее десятилетие был только один день с большим числом вспышек – 29 декабря 2024 года.

Вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения по шкале A, B, C, M и X, где каждый следующий класс означает рост энергии в десять раз. Самые сильные из них, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури и связанные с ними геофизические эффекты.

наука

