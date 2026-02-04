Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 08:27

Политика

Сенатор ДНР Никонорова рассказала о массовых протестах на Украине

Фото: depositphotos/reflextions

На Украине периодически происходят массовые протесты, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Она объяснила, что это происходит из-за проблем в различных сферах: например, коммунальная находится в "критическом состоянии". Кроме того, проблемы наблюдаются в экономической сфере, поскольку госбюджет "давно лопнул по швам", и в социальной сфере.

Последнее, по словам сенатора, связано с противостоянием граждан Украины и территориальными центрами комплектования (ТКЦ), то есть с военкоматами, которое спровоцировано насильственной мобилизацией.

31 января в энергосети Украины прошло каскадное отключение. Сбой затронул сразу две высоковольтные линии: 400 кВ между Румынией и Молдавией, а также 750 кВ – между западом и центром страны.

Как сообщали украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице.

Позже Минцифры Украины опубликовало заявление, в котором отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака. По данным ведомства, авария возникла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

При этом первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что авария произошла из-за обледенения линий и оборудования. Он также отметил, что с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях страны.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика