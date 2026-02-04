Фото: depositphotos/reflextions

На Украине периодически происходят массовые протесты, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Она объяснила, что это происходит из-за проблем в различных сферах: например, коммунальная находится в "критическом состоянии". Кроме того, проблемы наблюдаются в экономической сфере, поскольку госбюджет "давно лопнул по швам", и в социальной сфере.

Последнее, по словам сенатора, связано с противостоянием граждан Украины и территориальными центрами комплектования (ТКЦ), то есть с военкоматами, которое спровоцировано насильственной мобилизацией.

31 января в энергосети Украины прошло каскадное отключение. Сбой затронул сразу две высоковольтные линии: 400 кВ между Румынией и Молдавией, а также 750 кВ – между западом и центром страны.

Как сообщали украинские СМИ, авария в энергосистеме также повлекла отключение водоснабжения во всех районах Киева. Более того, ЧП привело к остановке движения поездов метрополитена в Харькове и украинской столице.

Позже Минцифры Украины опубликовало заявление, в котором отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака. По данным ведомства, авария возникла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

При этом первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что авария произошла из-за обледенения линий и оборудования. Он также отметил, что с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях страны.

