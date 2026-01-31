Отключение электроснабжения вновь зафиксировано в Мурманской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электричество вновь отключилось в Мурманской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Свет пропал на участке линии электропередачи с временными опорами. Именно поэтому были отключены от электроснабжения часть объектов в Мурманске и Североморске.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. В частности, аварийно-восстановительные бригады оперативно переключают потребителей по резервной схеме, в том числе объекты жизнеобеспечения.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В результате аварии в области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Мурманске и Североморске временно отключали электричество. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

Спустя время были подключены объекты водоснабжения и здравоохранения, а также все котельные. На замену обрушившимся опорам были доставлены в регион новые конструкции из Ленинградской области и Карелии.

Для жителей открыли 19 пунктов временного размещения в Мурманской области после аварии на электросетях. Местным гражданам оказывали помощь, готовили еду, раздавали продуктовые наборы.

Электричество восстановили спустя пять дней, установив временные опоры ЛЭП. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

