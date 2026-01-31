Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 08:33

Происшествия

Отключение электроснабжения вновь зафиксировано в Мурманской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электричество вновь отключилось в Мурманской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Свет пропал на участке линии электропередачи с временными опорами. Именно поэтому были отключены от электроснабжения часть объектов в Мурманске и Североморске.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. В частности, аварийно-восстановительные бригады оперативно переключают потребителей по резервной схеме, в том числе объекты жизнеобеспечения.

23 января в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В результате аварии в области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Мурманске и Североморске временно отключали электричество. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

Спустя время были подключены объекты водоснабжения и здравоохранения, а также все котельные. На замену обрушившимся опорам были доставлены в регион новые конструкции из Ленинградской области и Карелии.

Для жителей открыли 19 пунктов временного размещения в Мурманской области после аварии на электросетях. Местным гражданам оказывали помощь, готовили еду, раздавали продуктовые наборы.

Электричество восстановили спустя пять дней, установив временные опоры ЛЭП. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика