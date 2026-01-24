24 января, 06:58Происшествия
Свыше тысячи жилых домов отключены от электричества в Приморье
Свыше тысячи домов оказались отключены от электроснабжения в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отключение произошло в результате аварии на ПС Надеждинская. Без света остались более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ.
В данный момент прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе после планового обследования обрушились пять опор ЛЭП. В результате ЧП в области был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.
Чибис подчеркнул, что в регион доставили опоры из Ленинградской области и Карелии. К системе уже подключены объекты водоснабжения и здравоохранения, а также все котельные.