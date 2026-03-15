Собянин: еще 14 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 14 дронов, которые летели в сторону Москвы утром в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

БПЛА атаковали Москву днем 14 марта. С этого момента до текущего времени было ликвидировано 85 дронов.

На этом фоне введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Меры объявлены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

