Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

Ограничения на прилет и вылет самолетов введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко уточнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Данные меры предприняты на фоне атаки БПЛА на Москву, которая началась 14 марта. За последние сутки был ликвидирован 71 беспилотник.

