Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыт до 8 мая

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны со строительством тоннеля новой Рублево-Архангельской линии, который пройдет вплотную к действующему перегону.

В указанные дни не будут работать станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе". При этом "Строгино" останется конечной для поездов, следующих из центра.



На время закрытия будет запущено два компенсационных автобусных маршрута – КМ1 и КМ2. Они будут ходить ежедневно с 05:00 до 02:00, а в часы пик интервал между автобусами составит одну минуту.

Всего задействуют около 130 автобусов особо большого класса. КМ1 свяжет "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамскую" и "Тушинскую", а КМ2 пройдет через "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамскую", "Мякинино" и "Строгино".

Также будет дополнительно усилено движение на Таганско-Краснопресненской линии метро и наземных маршрутах е30к, е30, 614 и 210.



Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) анонсировали корректировку графика движения электричек на период майских праздников. С 30 апреля по 8 мая пригородные составы будут курсировать по пятничному расписанию.

Выходные дни 1–2 и 9–10 мая переходят на график субботы, 3 и 11 мая – воскресенья. При этом 4 и 12 мая объявлены днями с расписанием понедельника.