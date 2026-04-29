29 апреля, 11:20

Транспорт

Еще 15 сезонных маршрутов Мострансавто заработают с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

С 1 мая в Московском регионе запустят еще 15 сезонных маршрутов АО "Мострансавто" в рамках подготовки к дачному сезону. Компания также увеличит количество рейсов на действующих направлениях, сообщила пресс-служба перевозчика.

Большая часть автобусов будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, а часть – ежедневно. Сезонные маршруты привязаны к расписанию поездов, в результате чего автобусы отправляются после прибытия электричек.

Ранее Мострансавто приступило к тестированию нового автобуса Павловского автобусного завода (ПАЗ) – CityMax-8. Он обслуживает маршрут № 44 "Станция "Пушкино" – Королев (проспект Космонавтов)". Срок эксплуатации этого транспорта составляет 6 месяцев.

Данная модель представляет собой современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров и вмещающий до 32 пассажиров.

