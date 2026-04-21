Пассажиры совершили около 10 млн поездок на маршрутах проекта "Москва – область"

С момента запуска проекта "Москва – область" пассажиры совершили около 10 миллионов поездок между столицей и городами ближайшего Подмосковья. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что с 2025 года уже запущено более 30 пригородных маршрутов. 7 из них появились в этом году. Проект функционируют по всем стандартам транспорта Москвы – это удобное расписание и интервалы, современные автобусы.

Уточняется, что 15 маршрутов ведут в Химки, 8 – в Красногорск, 5 – в Одинцово, 2 – в Краснознаменск, по 1 – в Солнечногорск и Долгопрудный.

Планируется, что до конца этого года в систему столичного транспорта интегрируют 54 маршрута, в том числе удобнее станет добираться до Мытищ, Путилкова и других населенных пунктов. А до 2028-го туда войдет уже треть областных направлений.

В 2025 году для пригородных маршрутов было закуплено свыше 500 автобусов разных моделей. Почти 200 из них уже прибыли в столицу и начали работать.

Совершать поездки выгодно помогают абонементы "Единый" зоны "Пригород". Их можно приобрести на месяц, три или даже на год. Они позволяют бесплатно пересаживаться на весь городской транспорт.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, благодаря проекту "Москва – область" формируется единое транспортное пространство столицы и Подмосковья. Появляются новые транспортные возможности по развитию инфраструктуры. В прошлом году, например, в области было обновлено 40 остановок и 5 отстойно-разворотных площадок для автобусов.