21 апреля, 10:09

Транспорт

Пассажиры совершили около 10 млн поездок на маршрутах проекта "Москва – область"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города Москвы

С момента запуска проекта "Москва – область" пассажиры совершили около 10 миллионов поездок между столицей и городами ближайшего Подмосковья. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что с 2025 года уже запущено более 30 пригородных маршрутов. 7 из них появились в этом году. Проект функционируют по всем стандартам транспорта Москвы – это удобное расписание и интервалы, современные автобусы.

Уточняется, что 15 маршрутов ведут в Химки, 8 – в Красногорск, 5 – в Одинцово, 2 – в Краснознаменск, по 1 – в Солнечногорск и Долгопрудный.

Планируется, что до конца этого года в систему столичного транспорта интегрируют 54 маршрута, в том числе удобнее станет добираться до Мытищ, Путилкова и других населенных пунктов. А до 2028-го туда войдет уже треть областных направлений.

В 2025 году для пригородных маршрутов было закуплено свыше 500 автобусов разных моделей. Почти 200 из них уже прибыли в столицу и начали работать.

Совершать поездки выгодно помогают абонементы "Единый" зоны "Пригород". Их можно приобрести на месяц, три или даже на год. Они позволяют бесплатно пересаживаться на весь городской транспорт.

Как ранее отмечал Сергей Собянин, благодаря проекту "Москва – область" формируется единое транспортное пространство столицы и Подмосковья. Появляются новые транспортные возможности по развитию инфраструктуры. В прошлом году, например, в области было обновлено 40 остановок и 5 отстойно-разворотных площадок для автобусов.

Москва и область формируют единое транспортное пространство с новыми маршрутами

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

