Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 10:27

Транспорт

В столицу поставили около 50 новых автобусов НефАЗ-5299

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столицу поставили около 50 новых автобусов НефАЗ-5299 для пригородных маршрутов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привела пресс-служба Дептранса Москвы.

В 2026 году в парках Мосгортранса появятся 233 таких автобуса. Благодаря машинам этой модели горожане будут с комфортом добираться до Подмосковья. Ликсутов уточнил, что в столице уже курсирует порядка 2 тысяч автобусов НефАЗ-5299. Они успешно себя зарекомендовали.

Всего в салоне 31 место, однако вместить он может до 109 человек. Также там сделали низкий пол, добавили адаптивное освещение и новую климатическую систему. Удобно будет и маломобильным пассажирам – для них предусмотрели откидную аппарель и специально выделенное место.

Ранее в рамках проекта "Москва – область" в город поступили 100 автобусов НефАЗ-5299 и ЛиАЗ "Ситимакс-12", которые обустроены специально для дальних поездок. Всего в этом году в Подмосковье запустят 50 новых маршрутов. Появятся новые остановки, выделенные полосы и транспортные узлы.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика