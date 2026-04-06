Новые автобусы для пригородных маршрутов прибыли в Москву

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В столицу прибыли 100 автобусов новой поставки в рамках проекта "Москва – область". Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В пресс-службе Дептранса уточнили, что это автобусы НефАЗ-5299 в пригородной модификации и автобусы нового поколения ЛиАЗ "Ситимакс-12" отечественного производства. Поставленные недавно машины уже следуют по 5 маршрутам из Москвы в Красногорск.

Ликсутов отметил, что с 2025-го между Москвой и областью были введены уже 29 маршрутов. Эта сеть в дальнейшем будет развиваться.

Салон пригородных автобусов НефАЗ-5299 специально обустроен для долгих поездок. В нем есть 36 сидений с ремнями безопасности, освещение, которое подстраивается под обстановку, и система климат-контроля. Все необходимое имеется и для маломобильных пассажиров.

Автобус ЛиАЗ "Ситимакс-12" также комфортен для дальних поездок. Например, площадь низкого пола у него составляет 13,6 квадратного метра. Стали шире двери, проходы и окна. Новое остекление делает салон более светлым. Кроме того, для удобного перемещения пассажиров вертикальные поручни закреплены к боковой части кузова.

Также на дверях есть подсветка зеленого и красного цветов, которая загорается при их открытии и закрытии. А передняя подвеска и новые материалы помогают обеспечить плавный ход транспортного средства.

Отмечается, что в 2026 году в области появятся порядка 50 новых маршрутов, что послужит толчком для развития транспортной инфраструктуры столичного региона. В том числе будут появляться выделенные полосы и транспортные узлы, современные остановки.

25 новых маршрутов, которые запустили в 2025 году, действуют на северо-западном и западном направлениях. Они работают по стандартам транспорта Москвы с удобным расписанием и современными автобусами. Проезд также возможен по карте "Тройка".

Ранее в Москву поступили 100 новых электробусов ЛиАЗ-6274. Всего в городе уже работает 570 машин этой модели. При их создании специалисты учитывают опыт использования предыдущих машин и отзывы пассажиров. Благодаря заказу электробусов развивается российская промышленность и поддерживается занятость в регионах.

