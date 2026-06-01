01 июня, 11:27

Культура

Международный фестиваль китайского кино пройдет в Москве с 8 по 14 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международный фестиваль китайского кино пройдет в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке с 8 по 14 июня, сообщила пресс-служба "Роскино".

Российские зрители смогут увидеть признанные шедевры китайского кинематографа и новинки различных жанров: боевики, анимационные фильмы, исторические драмы, комедии, военные ленты и мелодрамы.

В Москве фильмом открытия станет комедийная приключенческая картина "Личи из Чанъаня" режиссера Дуна Чэнпэна, снятая по одноименному роману Ма Боюна.

В программу фестиваля также вошли:

  • "30 000 ли до Чанъаня" (режиссер Цзоу Цзин);
  • "Городок Гэчжи" (режиссер Конг Шенг);
  • "Любовные письма из Тибета" (режиссер Куми Нари).

Отмечается, что помощь в организации фестиваля "Роскино" оказали Китайский центр исследований киноискусства при поддержке Минкультуры РФ и Государственное правление КНР по делам кинематографии.

Ранее российская военная драма "Группа крови" выиграла главную награду II Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао – статуэтку "Золотой буревестник". Кинолента вышла в России 8 мая 2025 года, а также демонстрировалась в широком прокате в Китае. Она рассказывает о событиях в детском концентрационном лагере в Вырице Ленинградской области.

