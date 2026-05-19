Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 03:23

Политика

Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Об этом президент заявил в своем видеообращении в преддверии визита в Китай.

"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", – сказал Путин.

По его словам, регулярный обмен взаимными визитами и проведение переговоров РФ и КНР на высшем уровне является неотъемлемой частью совместных усилий по развитию комплекса отношений между двумя государствами и раскрытию их безграничного потенциала.

Путин отметил, что особый характер отношений Москвы и Пекина проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, а также оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и госединства.

"Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств", – добавил глава государства.

Президент оценил настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с РФ. Дружеские контакты между двумя странами помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь, отметил Путин.

В частности, по его словам, российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Практически все взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях.

Кроме того, проводятся крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. Например, после проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования. Они стали уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве.

"Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", – добавил российский президент.

Путин заявил, что Москва приветствует введение на взаимной основе безвизового режима между РФ и КНР. Это способствует активизации деловых и туристических обменов, а также открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами двух стран.

При этом тесная стратегическая связка России и Китая также играет важную роль на мировой арене. Москва и Пекин не "дружат против кого-либо", а работают на дело мира и всеобщего процветания, подчеркнул Путин. Именно в такой логике РФ и КНР скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и прочих многосторонних структур.

"Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине!" – заключил Путин.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В состав российской делегации войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

В ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Уточнялось, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина 19–20 мая

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика