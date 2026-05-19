Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая

Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Об этом президент заявил в своем видеообращении в преддверии визита в Китай.

"Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина", – сказал Путин.

По его словам, регулярный обмен взаимными визитами и проведение переговоров РФ и КНР на высшем уровне является неотъемлемой частью совместных усилий по развитию комплекса отношений между двумя государствами и раскрытию их безграничного потенциала.

Путин отметил, что особый характер отношений Москвы и Пекина проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, а также оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и госединства.

"Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств", – добавил глава государства.

Президент оценил настрой Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с РФ. Дружеские контакты между двумя странами помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь, отметил Путин.

В частности, по его словам, российско-китайский товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Практически все взаиморасчеты ведутся в рублях и юанях.

Кроме того, проводятся крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. Например, после проведения перекрестных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования. Они стали уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве.

"Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран", – добавил российский президент.

Путин заявил, что Москва приветствует введение на взаимной основе безвизового режима между РФ и КНР. Это способствует активизации деловых и туристических обменов, а также открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами двух стран.

При этом тесная стратегическая связка России и Китая также играет важную роль на мировой арене. Москва и Пекин не "дружат против кого-либо", а работают на дело мира и всеобщего процветания, подчеркнул Путин. Именно в такой логике РФ и КНР скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и прочих многосторонних структур.

"Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине!" – заключил Путин.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

В состав российской делегации войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.

В ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Уточнялось, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах.