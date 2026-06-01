01 июня, 16:32

Общество

Путин заявил, что РФ поддержит в переезде тех, кто разделяет традиционные ценности

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".

"Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что страна рада оказать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию.

В это же время власти государства стремятся создать условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. По мнению российского президента, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, так как именно они дают самую надежную опору. Также, Путин считает, что нет большего счастья, чем родительство.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года число многодетных семей в России достигло почти 3 миллионов. В них воспитываются около 9,5 миллиона детей.

Премьер РФ Михаил Мишустин указывал, что многодетные родители должны продолжать получать внимание, заботу и помощь в решении повседневных вопросов. Он отмечал, что по поручению Путина кабмин продлил программу маткапитала до 2030 года.

