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03:22

Происшествия

ПВО сбила более 20 беспилотников над Севастополем

Фото: министерство обороны РФ

Более 20 украинских беспилотников удалось уничтожить силам ПВО в Севастополе. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Вражеские дроны были сбиты в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана. В ходе отражения атаки обломки одного из БПЛА упали в местном садовом товариществе. Кроме того, в селе Фруктовое был поврежден фасад частного дома.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, еще семеро получили различные травмы. На месте ЧП работают экстренные оперативные службы.

В ДНР обстрелу ВСУ подвергся рейсовый автобус. В момент атаки транспорт передвигался в муниципальном городском округе Енакиево. В результате погибли 8 человек, а ранения получили 12 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.

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