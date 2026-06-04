Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли и еще семь получили различные травмы в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На месте ЧП работают экстренные оперативные службы. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что власти Крыма окажут всю возможную помощь и поддержку.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Козинка Грайворонского округа.

Между тем в Брянской области машинист автокрана погиб в результате удара дрона ВСУ в городе Почепе. Целью атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго". Еще одной жертвой стал другой сотрудник энергокомпании, получивший ранения.