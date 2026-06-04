Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:13

Происшествия

Три человека погибли в результате удара ВСУ по Симферополю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли и еще семь получили различные травмы в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На месте ЧП работают экстренные оперативные службы. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он добавил, что власти Крыма окажут всю возможную помощь и поддержку.

Ранее мирный житель погиб в результате атаки FPV-дрона в Белгородской области. Инцидент произошел в селе Козинка Грайворонского округа.

Между тем в Брянской области машинист автокрана погиб в результате удара дрона ВСУ в городе Почепе. Целью атаки стал специализированный транспорт ПАО "Россети Центр" "Брянскэнерго". Еще одной жертвой стал другой сотрудник энергокомпании, получивший ранения.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика