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Корреспондент BBC Стив Розенберг после критики в его адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой заявил, что осветит теракт ВСУ в Енакиеве (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова назвала цинизмом нахождение Розенберга, а также журналистов американского канала CNN и японских СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), тогда как в Старобельске их не было. Она лично спросила у британца, почему он не поехал на место трагедии в ЛНР.

"Мы расскажем сегодня (3 июня. – Прим. ред.)", – сказал он, говоря об ударе украинского дрона по автобусу в ДНР.

Украинские силы 22 мая выпустили по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 16 беспилотников. В результате случившегося погиб 21 ребенок, еще 45 людям понадобилась медицинская помощь.

В свою очередь, атака украинских БПЛА на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Енакиеве произошла 3 июня. По последним данным, жертвами случившегося стали 8 человек, 11 пострадали. Информация о раненых уточняется. По факту случившегося открыто уголовное дело о теракте.