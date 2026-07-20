Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста и тело его 11-летнего сына

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели МЧС эвакуировали с Эльбруса 40-летнего альпиниста и его 11-летнего сына, который погиб во время восхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пострадавшего мужчину и тело ребенка доставили на вертолете коммерческой компании в поселок Терскол. Там их передали медикам и следственно-оперативной группе.

Об инциденте стало известно 19 июля: два альпиниста сорвались с высоты около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. Позже стало известно, что это отец и сын.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. Прокуратура также контролирует установление обстоятельств ЧП.