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22 июля, 18:44

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NYT: умер саксофонист Плас Джонсон, исполнивший главную тему "Розовой пантеры"

Умер исполнитель главной темы из фильма "Розовая пантера" саксофонист Плас Джонсон

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Американский саксофонист Плас Джонсон, исполнивший соло в знаменитой музыкальной теме фильма "Розовая пантера", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, музыкант скончался 22 июля у себя дома.

Джонсон родился 21 июля 1931 года в Доналдсонвилле. Он вырос в семье профессионального саксофониста, что предопределило его творческий путь. Начав карьеру с исполнения джампинг-блюза и ритм-энд-блюза, в дальнейшем он добился признания как один из наиболее востребованных сессионных и концертных исполнителей.

Главную тему к "Розовой пантере" написал композитор Генри Манчини, а Джонсон исполнил партию тенор-саксофона в 1963 году. Композиция впоследствии получила три премии "Грэмми".

За долгие годы творческой деятельности Джонсон сотрудничал с артистами мирового уровня, включая Фрэнка Синатру, Нэта Кинга Коула, Эллу Фитцджеральд и Барбару Стрейзанд. Особое место в его профессиональной биографии занимает участие в легендарном коллективе студийных музыкантов The Wrecking Crew (Лос-Анджелес).

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