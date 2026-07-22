В ФРГ одобрили производство ядерного топлива российского типа

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Власти Нижней Саксонии разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) при помощи технологий российской топливной компании "ТВЭЛ", которая входит в состав госкорпорации "Росатом". Об этом написала газета Die Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды региона.

По ее данным, на заводе будут выпускаться тепловыделяющие элементы российского типа. При этом министерство одобрило расширение при условии соблюдения безопасности.

Оператором предприятия является компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), находящаяся в составе французского концерна Framatome. Она намерена производить шестигранные тепловыделяющие сборки для атомных электростанций российской конструкции, для чего и хочет применять технологии "ТВЭЛ".

Среди условий для производства значится запрет на допуск на завод сотрудников "ТВЭЛ" и "Росатома", подчеркнула газета. Российское оборудование и программное обеспечение будут проходить независимую проверку. Их изолируют от другой инфраструктуры предприятия.

Ранее стало известно, что "Росатом" планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. Он готов участвовать в разных форматах строительства энергоблоков атомной станции гигаваттной мощности в Словакии. Также госкорпорация надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.

