Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе 21 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 21 июля из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Предупреждение будет активно с 09:00 до 21:00. В этот период в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, синоптики спрогнозировали высокие показатели тепла на протяжении всей недели. Тем не менее в ее середине в Москву вновь придут затяжные дожди.

Антициклон покинет среднюю полосу России на рубеже вторника и среды, 21–22 июля, после чего с запада и юга придут фронтальная зона и активная атмосферная волна.