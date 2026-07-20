20 июля, 08:42Общество
Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе 21 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице 21 июля из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
Предупреждение будет активно с 09:00 до 21:00. В этот период в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, а также усиление ветра до 15 метров в секунду.
Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.
Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, синоптики спрогнозировали высокие показатели тепла на протяжении всей недели. Тем не менее в ее середине в Москву вновь придут затяжные дожди.
Антициклон покинет среднюю полосу России на рубеже вторника и среды, 21–22 июля, после чего с запада и юга придут фронтальная зона и активная атмосферная волна.
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