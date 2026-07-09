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09 июля, 09:00

Общество

Увлажнители воздуха стали самой популярной покупкой среди россиян на фоне жары

Фото: 123RF.соm/maryskovpen

С установлением жаркой погоды россияне стали чаще скупать технику для поддержания комфортной температуры дома. Самым популярным товаром стал увлажнитель воздуха стоимостью порядка 900 рублей, выяснила Москва 24, изучив результаты исследования аналитиков маркетплейса "Мегамаркет".

Для многих россиян подготовка к лету начинается с покупки бытовой техники для дома, включая увлажнители, очистители воздуха и кондиционеры. Эта категория товаров составляет 70% от всех заказов сезона. На втором месте по популярности находятся вентиляторы (18%), далее следуют средства от комаров и других насекомых (7%), а также формы и пакеты для льда (5%).

Как уточнили эксперты, средний чек значительно варьируется в зависимости от категории. Например, траты на очистители воздуха составляют порядка 30 тысяч рублей. В то же время увлажнители обходятся в среднем в 4 тысячи за заказ, а вентиляторы – в 6,5 тысячи.

Наибольшую активность в покупках проявляют люди в возрасте 35–44 лет, которые составляют 44% всех заказов. Такую тенденцию аналитики связывают с тем, что в этом возрасте россияне активно занимаются обустройством своего жилья и стремятся сделать его более комфортным.

За ними идут покупатели в возрасте от 25 до 34 лет (27%) и от 45 до 54 лет (18%). В свою очередь, клиенты старше 55 лет формируют примерно 7% заказов, а молодежь до 24 лет – около 4%.

При этом сам процесс подготовки к жаркому сезону, как уточнили специалисты, начинается еще в марте, а к концу мая число покупок почти утраивается по сравнению с первыми неделями весны. Пик спроса приходится на июнь и июль, после чего интерес уходит на спад.

"На фоне участившихся периодов аномальной жары россияне все чаще заранее приобретают технику для создания комфортного микроклимата дома. Повышенный спрос на увлажнители, очистители воздуха и кондиционеры мы наблюдаем уже в апреле и мае", – отметил руководитель направления бытовой техники "Мегамаркета" Владимир Викторов.

Лидером по подготовке к жаре является Москва, где сосредоточено 55% всех заказов. Вместе с ней в топ входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Нижегородская и Свердловская области.

Неправильное использование кондиционера в жару грозит отитом и воспалением мышц, предупреждала ранее врач Надежда Чернышова. По ее словам, в жаркую погоду главной ошибкой является желание как можно сильнее охладить воздух в помещении, однако резкий перепад температур является стрессом для организма и способен повлечь за собой переохлаждение.

Эксперт назвала оптимальной разницей между уличной и комнатной температурами не более 5 градусов. То есть во время 30-градусной жары следует установить кондиционер на 25 градусов.

Эксперт рассказал, как часто нужно чистить кондиционеры

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