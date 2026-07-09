Сергей Жуков заявил, что артисты 90-х объявили бойкот фразе "руки вверх"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Основатель и фронтмен группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в беседе с Москвой 24 рассказал, как популярность созданного им коллектива привела к полному бойкоту фразы "руки вверх" со стороны музыкантов.

В 2026 году Жукову исполнилось 50 лет, а самой группе – 30. Она была основана в 1996 году и стала одним из символов поп-культуры 1990-х. При этом хиты "Крошка моя", "18 мне уже", "Он тебя целует" и другие даже сейчас собирают полные стадионы по всей России.

По словам Жукова, уже на заре его творческого пути с группой все артисты страны вдруг перестали выкрикивать со сцены призыв "руки вверх", адресованный к аудитории. Это ознаменовало приход всенародной популярности.

"Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа "Руки Вверх!", и в зале начиналось такое. Все орали "Руки вверх!" вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: "Все, больше мы не произносим этот призыв", – поделился Жуков.

По его оценке, поп-групп, которые перевалили тридцатилетний рубеж, не очень много — их буквально можно пересчитать на пальцах двух рук. При этом Жуков добавил, что группа давно не борется за призы и награды, а все доказывает своими концертами.

"Вот, ребята, пожалуйста, знайте, что никакие статуэтки на полках не заменят полный зал. Понимаете? Вы можете быть обвешаны цацками и наградами, при этом не собрав даже маленького ДК (дом культуры. – Прим. ред.)", – сказал Жуков.

Он также подчеркнул, что народные артисты работают для народа.

9 июля в 16:30 на телеканале Москва 24 можно увидеть короткую версию интервью с Сергеем Жуковым. Полное интервью выйдет в субботу, а также на сайте.

Ранее Жуков поделился воспоминаниями о том, как коллектив потерял все заработанные в большом туре деньги из-за дефолта 1998 года. По его словам, тогда группа дала концерты в 20 дворцах спорта. Музыканту позвонили и спросили, может ли коллектив быстро попытаться поменять эти деньги, так как они совсем скоро превратятся в 100 долларов.