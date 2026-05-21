Сергей Жуков сравнил "Руки Вверх!" с "Ласковым маем"

Музыкант и основатель "Руки Вверх!" Сергей Жуков поделился, что продюсер Андрей Разин однажды назвал группу вторым "Ласковым маем". Во многом "Руки Вверх!" действительно повторили судьбу "Ласкового мая", сказал он в беседе с РИА Новости.

"Андрей Разин сказал: "Сереж, я думаю, что вы – второй "Ласковый май", только этого поколения, это такая же любовь зрителя, такие же стадионы. Я смотрю за вами и думаю, как будто судьба повторяется". Я ему говорю: "Мне приятно, спасибо". А я чего, еще совсем молодой, начинающий", – заявил Жуков.

По его словам, в какой-то момент он познакомился с Юрием Шатуновым и буквально "прикоснулся к легенде". Певец отметил, что они не дружили с коллегой, но периодически виделись на концертах. Фронтмен "Руки Вверх!" назвал уход из жизни Шатунова "концом легенды".

"Мне кажется, по масштабу он второй после (Виктора. – Прим. ред.) Цоя", – считает музыкант.

"Ласковый май" он назвал главным музыкальным проектом страны своего времени. Жуков добавил, что всегда восхищался "Ласковым маем". По его мнению, этот проект до сих пор остается в сердцах людей.

Жуков в интервью также вспомнил о том, как "Руки Вверх!" потеряли все заработанные во время большого гастрольного тура деньги. Это случилось во время дефолта 1998 года. Тем не менее певец все равно благодарен 90-м. Ведь именно тогда группа стала известной.

