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03 июня, 20:21

Экономика

Глава ВТБ Костин дал совет, куда вложить миллион рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В настоящее время наилучшим решением относительно 1 миллиона рублей является его вложение в депозит. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в беседе с прессой на ПМЭФ-2026.

Он в целом назвал данный инструмент выгодным и подчеркнул, что на фоне укрепления российской валюты ставка в 10–11% представляется весьма привлекательной.

В будущем, продолжил глава финорганизации, возможно, стоит обратить внимание на фондовый рынок, однако этот момент пока не наступил. Как пояснил Костин, волатильность рынка связана с геополитическими факторами, включая ситуацию в Персидском заливе.

Еще одним вариантом для получения фиксированной доходности он назвал корпоративные облигации.

"Если выше ставки и хорошая компания российская, то почему нет. Они, конечно, все будут выплачивать, проблем нет. Но уходить в инструмент с нефиксированным доходом я бы пока не стал. Мне кажется, период волатильности мы еще не прошли", – сказал он.

Вместе с тем банкир спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки, порекомендовав рассмотреть другие инвестиционные инструменты только в случае ее достижения однозначного значения. Такая ситуация, по его словам, возможна уже в следующем году.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов призвал граждан достать деньги "из-под подушки" и начать инвестировать, чтобы они приносили доход и способствовали развитию экономики. Он подчеркнул, что сбережениями нужно уметь управлять, вкладывая в различные инструменты. Самый простой из них – банковские депозиты.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
экономика

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