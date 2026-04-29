Силуанов призвал россиян достать деньги из-под подушки и начать инвестировать

Деньги, хранящиеся "под подушкой", не работают ни на владельцев, ни на страну, поэтому сбережения стоит инвестировать – чтобы они приносили доход и участвовали в развитии экономики. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

Глава Минфина подчеркнул, что у каждого человека есть сбережения. Однако ими нужно уметь управлять, вкладывая в различные инструменты. Самый простой из них – банковские депозиты.

Силуанов отметил, что сегодня такие вложения дают хороший процентный доход. Но существуют и другие направления для инвестиций: ценные бумаги, акции, облигации, а также вложения в инвестиционные институты. В этих случаях деньги работают в экономике.

Министр добавил, что, если сбережения лежат без движения, они обесцениваются, а их владельцы теряют возможные доходы. Если же деньги инвестированы, они приносят прибыль и одновременно работают на развитие экономики.

Силуанов заключил, что, если все сбережения граждан перенести в финансовую инфраструктуру и заставить их работать, результат будет очевиден. В последние годы, отметил он, миллионы людей уже начали инвестировать свои накопления в развитие страны, и это становится дополнительным источником для развития.

