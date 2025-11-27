Депутат ГД Гаврилов посоветовал инвестировать в банковские вклады и золото

Фото: 123RF.com/buraratn

При наличии капитала сбережения следует инвестировать в банковские вклады, сберегательные сертификаты и золото. Об этом "Газете.ру" рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Частный инвестор, который оценивает ситуацию на рубеже 2025–2026 годов, вряд ли строит стратегию по принципу "повезет или нет". Куда практичнее разложить накопления по тем инструментам, чьи условия закреплены в законах и нормативных актах, а доходность и риски можно описать заранее", – подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что, по данным Центробанка, ставки по рублевым вкладам на сроки около 1 года сохраняются в районе 14–15% годовых, а по более коротким и длинным периодам – ниже. Финансовые организации конкурируют за надежных вкладчиков, поэтому безотзывные продукты предоставляют небольшую прибавку к базовой ставке.

Вместе с тем депутат указал, что система страхования вкладов задает жесткие рамки риска. Например, сумма до 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке покрывается стандартным возмещением, а по долгосрочным безотзывным сертификатам сроком более 3 лет лимит вдвое выше и составляет до 2,8 миллиона рублей. По словам Гаврилова, благодаря такой конструкции можно разделить крупную сумму между несколькими кредитными организациями и продуктами так, чтобы каждый из них защищало государство.

"Второй слой рублевого портфеля дают облигации федерального займа. Свежие выпуски размещаются с купоном около 12–12,5 процента годовых, а доходность к погашению на вторичном рынке доходит до 14–15 процентов в зависимости от срока и спроса", – указал он.

Депутат также рассказал, что золото продается без НДС, а налог рассчитывается только с разницы между ценой реализации и документально подтвержденными расходами.

При этом операции больше 1 миллиона рублей попадают во внимание Росфинмониторинга, сделки проходят через банковскую систему, а сведения фиксируются в установленном порядке.

Кроме того, Гаврилов обратил внимание на цифровые активы. По его словам, биткоин за последние месяцы падал до 80 тысяч долларов и поднимался выше 120–125 тысяч, что хорошо показывает масштаб колебаний. Тем не менее расплатиться цифровой валютой в России нельзя, можно только ей владеть. Для владельца такой механизм можно рассматривать в качестве небольшой добавки к базовым вложениям, добавил парламентарий.

Между тем с 2026 года россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. По словам экспертов, с 2021 года расчеты с криптовалютой отчасти ушли в "серую зону". Именно на нее будет направлен новый законопроект, который закроет лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет.