Подмосковные врачи спасли ребенка, врезавшегося в стеклянную дверь

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 11-летнюю девочку, которая получила серьезную травму от осколков стеклянной двери. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Уточняется, что школьница во время игры в догонялки не заметила дверь и врезалась в нее. Осколки стекла рассекли мягкие ткани и оставили глубокую резаную рану 25 на 4 сантиметра. Кроме того, множество мелких осколков вонзились в мышцы.

Хирурги извлекли все инородные тела и зашили рану. Жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды не задеты, но травма была настолько серьезной, что потребовалась длительная реабилитация.

Девочку уже выписали домой, но для полного восстановления ей назначили курс физиотерапии и лечебной физкультуры.

Ранее врачи детской больницы имени З. А. Башляевой спасли годовалую девочку, которая проглотила гелевый шар размером с кулак. Из-за предмета ее постоянно рвало, она не ела и не ходила в туалет. Врачам удалось извлечь шар и все его фрагменты.

