04 декабря, 12:07

Общество

Московские врачи спасли годовалую девочку, которая проглотила гелевый шар

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи детской больницы имени З. А. Башляевой спасли годовалую девочку, которая проглотила гелевый шар размером с кулак, рассказали в телеграм-канале Депздрава Москвы.

Ребенок был доставлен в медучреждение в критическом состоянии. Девочку постоянно рвало, она не ела и не ходила в туалет.

"В больнице ей провели обследование. У пациентки были расширены по размеру кишечные петли, ослабилась перистальтика, в левых отделах живота было образование округлой формы", – рассказали в больнице.

В ходе проведенной диагностической лапаротомии медики обнаружили инородное тело в тонкой кишке – силиконовый шар. Врачам удалось извлечь предмет и все его фрагменты.

Отмечается, что девочка уже восстановилась и была выписана домой, родители получили все необходимые рекомендации.

Ранее московские врачи спасли 4-летнего ребенка, у которого в ноге застряла металлическая игрушечная машинка. По словам родителей, он прыгнул с кровати и неудачно приземлился на игрушку.

Мальчику провели рентгенографию для исключения повреждения костей. После этого игрушку удалили и выполнили хирургическую обработку раны. Уже через сутки юный пациент был выписан домой под амбулаторное наблюдение.

медицинаобществогород

