Московские врачи спасли ребенка с металлической игрушкой в голени

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи в Москве спасли 4-летнего ребенка, у которого в ноге застряла металлическая игрушечная машинка в голени, рассказали в телеграм-канале Депздрава столицы.

По словам родителей, ребенок прыгнул с кровати и неудачно приземлился на игрушку. Она повредила мягкие ткани правой голени, а части игрушки вошли до подкожножировой клетчатки. Родители вызвали скорую помощь, и ребенка госпитализировали в больницу Сперанского.

Травматолог-ортопед отделения экстренной хирургической помощи Магомед Шихахмедов рассказал, что мальчику сделали рентгенографию, так как нужно было исключить повреждения костей и понять, насколько глубокие повреждения.

После этого игрушку удалили и выполнили хирургическую обработку раны. Уже через сутки мальчика выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее врачи в Свердловской области помогли годовалому ребенку, который вдохнул кусок глины от печи.

Случай произошел, когда мальчик находился у бабушки. У него поднялась температура и начался кашель. Родственники показали его местным врачам, однако состояние ребенка ухудшилось после возвращения в Екатеринбург. Обнаружить кусок глины удалось только благодаря КТ.

