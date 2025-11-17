В Подмосковье врачи извлекли иголку из глотки подростка

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля извлекли из горла подростка иглу. Пациентка проглотила ее из любопытства, сообщил Минздрав Московской области.

Скорую помощь вызвали родители девочки. 15-летний подросток поступил с жалобами на сильную боль в горле, затрудненное дыхание и кровавую рвоту.

Подростку оказали необходимую медицинскую помощь, провели рентгенографию и гастроскопию. После обнаружения инородного предмета в гортани девочку госпитализировали в хирургическое отделение.

При помощи эндоскопических щипцов и клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима специалисты смогли извлечь из гортани девочки инородное тело. Иголка не успела навредить слизистой пациентки.

"Операция прошла успешно и без единого разреза", – рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Сейчас подросток готовится к выписке, ее здоровью ничего не угрожает, отметили врачи.

Ранее в Челябинске врачи спасли мальчика, проглотившего силиконовый глаз. Ребенок перепутал его с мармеладом. Инородный предмет находился в теле мальчика в течение 5 дней, пока его не извлекли с помощью хирургического вмешательства.