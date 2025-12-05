Фото: TASS/Zuma

У украинского президента Владимира Зеленского "не упала бы корона с головы", если бы он запросил визит к президенту Польши Каролю Навроцкому. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сикорский указал, что, если Зеленский хотел бы встретиться с Навроцким, он мог бы запросить мероприятие в официальном порядке, который предполагается для всех иностранных лидеров.

Ранее эксперты заявляли, что в период политической нестабильности поддержка Украины со стороны Польши снизилась, поскольку этот вопрос стал одним из центральных в борьбе за власть в республике.

В частности, Навроцкий выражал сомнения относительно необходимости скорого вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Он и его сторонники из партии "Право и справедливость" считают, что некоторые украинские мигранты получают соцвыплаты вне очереди, что вызывает недовольство среди местного населения.

