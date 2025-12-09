Депутат Милонов предложил закрепить право оспаривать нецелевое расходование алиментов

В России предложили разрешить выплачивать алименты в том числе продуктами и одеждой. Как это может сказаться на обеспечении ребенка, родители которого разошлись, расскажет Москва 24.

"Реальное обеспечение"

Правозащитный центр "Сорок сороков" выступил с инициативой разрешить родителям гасить алименты не только деньгами, но и в натуральной форме. Свое обращение авторы идеи направили в Госдуму, сообщает Life.ru.

По их задумке, плательщик алиментов сможет погашать обязательства, предоставляя ребенку продукты питания, одежду, школьные принадлежности, а также напрямую оплачивая его обучение и лечение. Это создаст альтернативу для тех, кто в силу экономических обстоятельств не имеет стабильного денежного дохода, но может обеспечить детей необходимыми вещами и услугами напрямую, отметили общественники.

Ключевым аргументом в пользу изменений они называют недостаток прозрачности в действующей системе.

"Плательщик алиментов, добросовестно исполняющий свои обязанности, лишен возможности получать хотя бы минимальную информацию о целевом использовании средств на потребности ребенка, что зачастую приводит к спорам и недоверию. Вторая проблема – ограниченность форм исполнения алиментных обязательств. Действующее законодательство в приоритете закрепляет денежную форму", – пояснили в правозащитном центре.





из текста обращения Однако в условиях экономической нестабильности или при наличии у плательщика возможности обеспечить ребенка продуктами питания, одеждой, школьными принадлежностями непосредственно гибкий подход мог бы стать важным инструментом реального обеспечения потребностей ребенка.

Кроме того, в центре выступили за создание специального целевого банковского счета для контроля за поступлением и расходованием алиментов. Чтобы воплотить эти предложения, нужны поправки в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве", сообщили авторы.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло предложил ввести в РФ "специальную карточку ребенка", благодаря которой плательщики алиментов смогут отслеживать, на что идут деньги. По мнению Пожигайло, за счет этого снизится количество должников, так как расходование средств зачастую становится поводом для конфликтов и шантажа в отношениях между родителями детей.

В то же время глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила за законодательное регулирование мер взыскания алиментов. В частности, она высказалась о поражении должника в правах: по ее мнению, мера должна побуждать к действиям, а не становиться инструментом давления.

"Форма не принципиальна"

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если часть необходимых расходов, таких как одежда или еда, уже покрыта плательщиком напрямую, это разумно было бы учитывать. В текущей системе формально можно полностью обеспечивать детей самостоятельно, но при этом родитель все равно обязан платить алименты, что не всегда справедливо.

По мнению депутата, для урегулирования таких вопросов необходимы специальные комиссии или медиаторы, которые могли бы грамотно рассматривать возможность зачета части трат на ребенка в счет алиментов. Это особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования денег, добавил он.

"Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни. Когда речь идет о крупных суммах, и отец видит, что деньги идут не на ребенка, а на нужды нового мужчины бывшей супруги, это воспринимается как унижение. В таких случаях у плательщика должно быть право оспорить подобные траты", – заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что отказываться от выплаты алиментов детям недопустимо. Кроме того, сам контроль за расходованием денег тоже должен быть разумным.

"Женщина, безусловно, имеет право тратить часть средств на себя, особенно если она посвящает все время уходу за детьми и не работает. Вопрос возникает именно при явно нецелевых и чрезмерных расходах в ущерб благополучию ребенка", – пояснил Милонов.

Вполне реалистичным подходом выплату алиментов в натуральном виде назвал в беседе с Москвой 24 профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

"Если плательщик алиментов не имеет возможности вносить регулярные фиксированные платежи, он мог бы делать это разово. Но в объеме, покрывающем конкретные и документально подтвержденные расходы на ребенка – например, обучение или лечение. В этом нет ничего невозможного, и для тех, кто имеет нестабильный доход, такой способ может быть даже более доступным и удобным", – поделился мнением специалист.





Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Сама необходимость выплат основана на главной идее алиментов – обеспечивать ребенка. Если эта цель признается, форма выплаты не является принципиальной. Чем проще и удобнее она будет для плательщика, тем эффективнее будет выполняться ее назначение. Это действительно рациональное зерно.

Экономист допустил, что кому-то из плательщиков этот подход может быть неудобен, поэтому предложил оставлять право выбора формата за ними. Тогда система будет гибкой и учитывать их реальные возможности, заключил Щербаков.

