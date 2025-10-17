Юрист Хмелевской призвал усилить контроль за должниками по алиментам

В Госдуме предложили урегулировать порядок временного лишения должников по алиментам специальных прав. В частности, к таким относится запрет на управление автомобилем. Насколько эффективна эта мера взыскания и какие еще рычаги нужны для взыскания долгов, разбиралась Москва 24.

"Инструмент давления"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила урегулировать порядок временного лишения специального права для должников по алиментам. Письмо на имя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрия Аристова парламентарий опубликовала в своем телеграм-канале.

К специальным правам относится, в частности, управление автомобилем, разрешение на охоту или владение оружием. В письме приводится статистика, согласно которой за счет временных ограничений с должников в 2024 году было взыскано 9,3 миллиарда рублей, а за первые шесть месяцев 2025-го – более 6,4 миллиарда. Это указывает на то, что мера является эффективной, подчеркнула Останина.

Однако, по ее словам, в настоящее время приставы применяют подобные ограничения произвольно. В тексте поста в телеграм-канале Останина уточнила, что эта мера "должна побуждать к действиям, а не быть инструментом давления".





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Недопустимо, когда ее применение зависит лишь от усмотрения пристава. Прошу урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, чтобы защитить граждан от неоднозначных трактовок и обеспечить единый, справедливый подход.

Ранее в России начал работу Единый федеральный реестр должников по алиментам. Теперь ФИО, дата и место рождения, а также сумма долга и информация об исполнительном производстве таких граждан есть в открытом доступе. В списке неплательщики находятся до момента, пока не погасят все выплаты.

"Реестр объединит информацию из Федеральной службы судебных приставов, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки", – пояснял юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При этом зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло предлагал ввести "специальную карточку ребенка" – счет, на который плательщики алиментов будут переводить выплаты и отслеживать, на что они расходуются. По его мнению, понимание отца, куда идут деньги, поможет снизить число должников.

"Если контроля нет, наказание теряет смысл"

За ужесточение методов взысканий по отношению к должникам по алиментам выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Однако в беседе с Москвой 24 он уточнил, что на комитете инициатива Нины Останиной ранее не рассматривалась.

"На заседаниях комитета этот вопрос не обсуждался. Лично я буду добиваться, чтобы финансовые отношения между плательщиками и получателями проходили, например, через "Госуслуги". Таким образом, государство могло бы четко фиксировать отсутствие платежей, не вмешиваясь в отношения между людьми", – отметил депутат.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Когда все переваливается на приставов, они часто не справляются с такими объемами. Я сам порой отправляю запросы к приставам с требованиями наложить взыскания на неплательщиков алиментов. Ребенок и есть хочет, одеваться ему тоже надо. Мы не можем ему сказать: "Подожди, папа хочет покататься на машинке".

Также Милонов предложил ввести дополнительные ограничения для неплательщиков алиментов в плане их будущей личной жизни.

"Я почти каждый день сталкиваюсь с ситуацией, когда у мужчины миллионные долги по алиментам, а он заводит вторую, третью семью. Хотел бы предложить такую меру, чтобы должники по алиментам не имели возможности заключить новый брак", – заключил парламентарий.

Юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24 согласился с Останиной, что временное ограничение в правах является одной из наиболее эффективных мер по взысканию задолженностей. Причем не только по алиментам, но и другим просрочкам.

Также он пояснил, что деятельность судебных приставов регулируется законом "Об исполнительном производстве". Поэтому в дополнительном регулировании эта сфера не нуждается, подчеркнул специалист.





Денис Хмелевской юрист В законе указано, когда ограничивать специальное право нельзя. Например, если это лишает должника единственного источника средств к существованию. Но если ограничения введены правомерно, они работают только тогда, когда за их исполнением следят. К примеру, проверяют, не садится ли человек за руль. Если контроля нет, наказание теряет смысл.

При этом юрист указал на другие проблемы, которые нуждаются в регулировании. В частности, он рассказал о случаях двойного взыскания одного и того же долга из-за автоматических списаний, которые система могла не зафиксировать. Вернуть эти деньги порой стоит серьезных усилий, заключил Хмелевской.

