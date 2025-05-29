Депутат Милонов: о долгах будущего супруга должны предупреждать в ЗАГСе

Россиянам хотят разрешить проверять будущего супруга на наличие судимостей и долгов. Для этого в Госдуме предложили создать специальную систему на "Госуслугах". Зачем нужна такая инициатива и какой эффект она даст, разбиралась Москва 24.

Доверяй, но проверяй?

В Госдуме предложили запустить электронную систему "Брак без сюрпризов" на базе "Госуслуг", через которую можно запросить сведения о судимостях и долгах потенциального супруга. С такой идеей к министру юстиции РФ Константину Чуйченко обратилась группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым, сообщил ТАСС.

Авторы идеи сослались на статистику брачных афер: только в 2024 году МВД РФ выявило более 10 тысяч случаев подобных преступлений.





из обращения на имя министра юстиций РФ В России отсутствует возможность для граждан получить достоверную информацию о криминальном прошлом или финансовых обязательствах будущего супруга. Это <...> подвергает граждан риску стать жертвами мошенничества, физического и психологического насилия.

Брачные аферисты действительно наносят серьезный вред не только психике жертв, но и их финансовому положению. Например, в мае 2025 года в Подмосковье вынесли приговор мужчине, который выманил у двух женщин более 11,7 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре региона. Сначала он завел с ними отношения, а затем убедил занять денег якобы на решение проблем с бывшей женой и ребенком.

А в феврале 2025-го брачного афериста задержали в Санкт-Петербурге, сообщали в местном управлении МВД. Жертв он искал через сайты знакомств, предлагал им создать семью, после чего брал в долг якобы "на подготовку к будущей совместной жизни" и пропадал. При этом его избранницы в попытке помочь даже брали кредиты, продавали квартиры и другое имущество. В итоге мошенник обманул 24 девушки на более чем 34 миллиона рублей, отметили в ведомстве.

Знать, на что идешь

Возможность узнавать криминально-долговую историю потенциального супруга должна стать нормой, заявил в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, воплотить нововведение реально по аналогии с реестром неплательщиков алиментов, который заработал с 25 мая.

Кроме того, раскрывать эту информацию должны и госорганы, убежден парламентарий.

"Например, если есть задолженность по алиментам, то при подаче заявления о регистрации отношений ЗАГСу необходимо уведомлять о таких вещах будущего мужа или жену. Это компрометирующий факт, который дает понимание, с кем будет связана жизнь", – отметил депутат.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства А когда кто-то скрывает криминальное прошлое, это нечестно по отношению к потенциальной супруге или супругу. Допустим, захочет мужчина связать жизнь с женщиной, а она уже отбывала срок за убийство своего мужа. С появлением сервиса женихов у таких невест сразу поубавится.

Психолог Екатерина Кольцова, в свою очередь, отметила, что проверка информации о потенциальном супруге не создаст конфликт в паре, а сделает выбор партнера более осознанным. Относиться к этому негативно будет только тот, кому есть что скрывать, убеждена она.

"Это то же самое, что обсуждать количество детей, знакомиться с родителями друг друга, рассказывать о своем прошлом. Если не узнать возлюбленного полноценно, не проговорить все моменты, о каком доверии может идти речь?" – указала эксперт в разговоре с Москвой 24.





Екатерина Кольцова психолог Взрослому человеку не захочется тратить время на того, в ком есть риск разочароваться впоследствии. И нельзя забывать, что в состоянии влюбленности мы, во-первых, находимся под влиянием гормонов и часто не замечаем тревожных сигналов, а во-вторых, сами не стремимся показывать негативные качества.

Однако эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с Москвой 24 предупредил о возможных рисках создания такой базы. В частности, мошенники могут начать обзванивать попавших в систему и предлагать удалить сведения оттуда за деньги. Также в случае ее создания важно не допустить утечки оттуда персональных данных, подчеркнул специалист.

