Реестр алиментщиков заработал на сайте ФССП России

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Общедоступный реестр должников по алиментам появился на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП).

Черный список алиментщиков можно найти в разделе "Узнай о своих долгах", который находится на главной странице ведомства. Информация о должниках будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.

Реестр злостных неплательщиков алиментов будет включать 190 тысяч записей, отмечал директор ФССП России Дмитрий Аристов. По его словам, кроме привлеченных к административной и уголовной ответственности, в реестр еще будут включены лица, которые находятся в розыске.

Сотрудники ФССП прорабатывают возможность запрета для алиментщиков регистрировать автомобили и прицепы к ним. Помимо этого, в Минюсте предложили ограничить доступ к государственным интернет-сервисам, в том числе к "Госуслугам", злостным неплательщикам алиментов.