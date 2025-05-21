Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реестр злостных неплательщиков алиментов будет включать 190 тысяч записей, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Об этом сообщает ТАСС.

"По нашим оценкам, кроме привлеченных к административной и уголовной ответственности, в реестр еще будут включены лица, которые находятся в розыске", – отметил Аристов в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Также глава ФССП пожелал мужчинам никогда не попадать в данный реестр. В нем фамилия и имя должника будут подчеркиваться красным цветом.

Единый федеральный реестр должников по алиментам заработает в России с 25 мая 2025 года. Перечень объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки.

Данные будут доступны банкам, работодателям и учреждениям, выдающим загранпаспорта. Это позволит систематизировать сведения о неплательщиках и усилить меры взыскания, уверен юрист Александр Хаминский.

