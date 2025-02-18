Милонов призвал наделить должников по алиментам черной меткой на "Госуслугах"

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Должников по алиментам следует помечать на портале "Госуслуги" черной меткой. С таким предложением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Я очень много занимаюсь вопросами алиментов, поэтому меня представители покусанных мужчин не очень любят. Потому что я считаю, что у мужчин, которые не платят алименты своему ребенку, должна быть половая принадлежность из паспорта вычеркнута. Ему нужно запретить жениться. Ему нужно поставить черную метку в "Госуслугах", – заявил депутат.

По мнению парламентария, мужчина, не выплативший алименты в соответствии с законом, не имеет права повторно вступать в брак. Как отметил Милонов, такой человек оставил ребенка в беде из-за того, что "увлекся новой юбкой".

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости ввести ограничения для неплательщиков алиментов, которые будут внесены в реестр должников. По его словам, такой закон уже заработал в стране. Однако Чуйченко считает, что на этом нельзя останавливаться, и призвал создавать ограничения для лиц, попавших в реестр.

В конце 2024 года общий алиментный долг в России составлял около 100–150 миллиардов рублей. Для решения этой проблемы в стране предложили изменить систему взыскания таких выплат – сделать ее автоматизированной и ужесточить наказание за неуплату.