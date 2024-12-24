Минюст РФ предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости ввести ограничения для неплательщиков алиментов, которые будут внесены в реестр должников. С соответствующим предложением он выступил в интервью телеканалу "Россия 24".

Чуйченко рассказал, что реестр неплательщиков алиментов уже практически заработал в России. Однако он считает, что на этом нельзя останавливаться, и призвал создавать ограничения для лиц, попавших в реестр. Для этого, по его словам, изучается практика других государств.

"На сегодняшний день реестр алиментщиков – это как бы доска позора. То есть любой гражданин может обратиться и увидеть, получить сведения о том, что человек, которого он берет на работу, он является злостным неплательщиком алиментов", – добавил Чуйченко.

В мае Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельного открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, в базе будут содержаться сведения по алиментам граждан, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних, недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Помимо этого, в реестре будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, которые были объявлены судебными приставами в розыск.

Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.