Юрист объяснила, когда за неуплату алиментов грозит арест

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Родитель, который должен платить алименты, но регулярно этого не делает, может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, ареста – до 3 месяцев, исправительных или принудительных работ – до 1 года. Уголовная ответственность установлена статьей 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на адвоката Милану Дадашеву.

По словам специалиста, чтобы привлечь неплательщика алиментов к уголовной ответственности, суд должен установить ряд обстоятельств. В частности, умышленный характер неуплаты алиментов, отсутствие уважительных причин для неуплаты алиментов.

Адвокат уточнила, что к уважительным причинам относятся болезнь, отсутствие возможности получать регулярный доход по причине состояния здоровья. Кроме того, для наказания такого родителя должен быть зафиксирован неоднократный характер неуплаты алиментов.

Так, сначала неплательщик алиментов должен быть подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние. Затем неуплата алиментов должна продолжиться на протяжении не менее двух месяцев, подчеркнула Дадашева.

По данным эксперта, многие граждане, которые должны платить алименты, ошибочно полагают, что если у них нет работы и доходов, то их освободят от ответственности. Это не так, также не является основанием для неуплаты алиментов наличие других долговых обязательств, прохождение процедуры банкротства.

Юрист добавила, что если родитель передавал деньги на содержание ребенка, но это никак не фиксировалось, то его могут привлечь к ответственности за неуплату алиментов. Покупка подарков, одежды, оплата лечения или отдыха не рассматриваются в качестве замены уплаты алиментов.

Поэтому, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно выплачивать и фиксировать все выплаты в установленном порядке, заключила Дадашева.

Ранее юрист Артем Забельский заявил, что если мужчина не указан в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, то для взыскания алиментов следует установить его отцовство.

До этого депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о формировании реестра должников по алиментам. Документ предлагает создание такого списка лиц, который станет частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

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