В ГД заявили об эпидемии "скрытой безотцовщины" в России

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Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов, ссылаясь на данные исследования партии, проведенного в Москве, заявил, что среднестатистический отец в стране уделяет детям около 35 минут в день. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос организовали на улицах столицы. Участие в нем приняли 1,2 тысячи человек.

Согласно исследованию, 18% отцов могут уделить своим детям около 15 минут в день. При этом 56% из них объяснили нехватку времени рабочими и домашними делами, а 23% признались, что не знают, как организовать совместный досуг с детьми.

Несмотря на это, 89% отцов хотели бы проводить с детьми больше времени, а 53% респондентов заявили, что не могут позволить интересные развлечения из-за нехватки средств.

Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто – лучшим другом!" – заявил Чернышов.

По словам депутата, роль отца сегодня приобретает важнейшее значение. Вовлеченность мужчин в воспитание детей он назвал важным фактором для сохранения семьи.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о праве отцов, ухаживающих за ребенком, в судебном порядке требовать алименты с бывшей супруги. Согласно принятой норме, мужчина может рассчитывать на алименты, если он нетрудоспособен, но при этом фактически осуществляет уход за ребенком. В таком случае бывшая супруга, если она обладает достаточными средствами, должна будет платить алименты в течение трех лет со дня рождения ребенка.



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