Юрист рассказал, как суд решает, с кем ребенок останется после развода

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Суд старается защитить интересы ребенка, выбирая, с кем из родителей он останется после развода. О том, как принимается такое решение, рассказал юрист по семейным делам Назар Назаров.

Он призвал отказаться от заблуждений, что детей всегда оставляют с матерью, если супруги расходятся, поскольку и мужчина, и женщина равны в правах в такой ситуации.

"При определении места жительства суд руководствуется только интересами ребенка: с кем ему будет комфортнее, безопаснее проживать, с тем родителем суд и оставит. Также суд всегда стремится сохранить привычный уровень и образ жизни ребенка", – приводит "Газета.ру" его слова.

Назаров подчеркнул, что после процедуры развода суд должен отдельно рассматривать дело о будущем месте жительства ребенка.

Юрист также отметил, что мнение детей учитывается, однако оно не является решающим. Суд принимает окончательное решение после анализа привязанности ребенка к родным. Для этого назначается психологическая экспертиза.

В процессе рассмотрения дела могут приниматься документы из детского сада или школы, а также из медучреждений, в которых отмечается, кто из родителей занимается развитием ребенка и его здоровьем.

Суд имеет право направить специалистов из органов опеки по месту проживания ребенка для дополнительной проверки.

"Необходимо грамотно действовать, собрать правильную доказательную базу, приобщить все заключения к делу, показать радение за жизнь своего ребенка", – добавил Назаров.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала женщинам, как правильно воспитывать сыновей после развода. По ее словам, при плохом поведении сына женщине не следует сравнивать его со своим бывшим супругом и говорить, что ребенок "пошел в отца".

Специалист отметила, что при разводе ребенку необходима забота матери и отца. Она уточнила, что женщине нельзя настраивать сына против бывшего мужа.



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