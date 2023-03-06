Психолог объяснила, что сказать детям, если после развода отец не хочет с ними общаться

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Дети анализируют ситуации, наблюдая за реакцией родных. Если мать показывает негативные эмоции, то ребенок будет воспринимать все проблемы как критические и непреодолимые, заявила клинический перинатальный психолог Евгения Глебова. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Другое дело, когда мать говорит: "Да, мне сейчас сложно, но жизнь продолжается несмотря ни на что". В таком случае ребенок понимает, что даже уход отца можно пережить, что это всего лишь эпизод в череде жизненных событий, хотя и очень печальный", – сказала Глебова.

По словам специалиста, матери не следует видеть в своих детях поддержку, поскольку она остается единственным взрослым. Именно мать является для детей эмоциональной опорой и защитой, объяснила эксперт.

"Дети в жизни столкнутся с похожими ситуациями расставания и не один раз. Разрешить себе поплакать, побыть печальным – это нормально", – добавила она.

Ранее психолог Юлия Владис рассказала, что при знакомстве детей с отчимом или мачехой не следует представлять их в качестве папы или мамы, так как это окажется большой ответственностью. По ее словам, ребенок сначала может не принять нового члена семьи. Однако перед встречей стоит предупредить его о новом партнере, указала эксперт.

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