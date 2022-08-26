Эксперт рассказала, как может повлиять развод на детей и пожилых родителей

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Развод пары не всегда проходит мирно и спокойно. Кроме того, расставание может повлиять на детей, а также пожилых родителей, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на гештальт-терапевта Ольгу Мошенскую.
По словам эксперта, если при разводе пара обратилась к психологу, процесс может пройти более гладко, чем при моментальном обрыве взаимоотношений. На сеансах терапии пара сможет выразить друг другу благодарность за проведенное время и прийти к желаемому результату. Игнорирование проблем может привести к затяжному процессу расставания, добавила гештальт-терапевт.
Специалист заметила, что при разводе родителей дети становятся заложниками ситуации. Кроме того, взрослые совершают большую ошибку, когда говорят, что после расставания для ребенка ничего не изменится. Поэтому в процессе развода важно отвлечь ребенка общением с другими родственниками или психологом, которые помогут ему справиться с эмоциями при уходе одного из родителей.
Запрет на общение ребенка с родственниками может негативно сказаться на его моральном состоянии. Также у детей могут возникнуть чувства страха и вины из-за разлада в семье.
У родителей пары, которая решила подать заявление на развод, также может возникнуть страх и тревога, однако не только за детей, но и за внуков. Часто бывает, отметила Мошенская, что один из родителей до этого мог сблизиться с партнером своего ребенка. Тогда развод спровоцирует неприятную ситуацию для пожилого родителя.
Гештальт-терапевт посоветовала людям старшего возраста принять ситуацию и перестать контролировать происходящее. По ее словам, пара должна самостоятельно разобраться в отношениях.
Также пожилые люди могут обратиться за помощью к специалисту, который определит источник переживаемых чувств. Часто бывает, заметила эксперт, что родители старшего возраста могут проецировать на взрослых детей психологические травмы, связанные с прошлым.
До этого эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова рассказала, как пережить расставание с любимым человеком. Она посоветовала не скрывать эмоций, а также попробовать написать письмо, которое могло бы быть предназначено бывшему партнеру. Контакты с бывшим партнером следует оборвать, а также не возвращаться к истории сообщений и совместным фотографиям.
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