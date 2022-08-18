Психолог рассказала, почему пары все чаще откладывают рождение ребенка

С развитием медицины, педагогики и психологии отношение к рождению детей с каждым годом выходит на более осознанный уровень. Поэтому влюбленные не спешат становиться родителями, чем, безусловно, вызывают удивление у старшего поколения. О том, почему все больше пар откладывают рождение ребенка, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.
Финансовая стабильность
Раньше люди влюблялись и сразу решали заводить детей. Иногда это происходило даже до официального брака. При этом их мало тяготили мысли о том, где взять деньги, чтобы вырастить и воспитать малыша. Ведь зачастую семьи жили вместе с родителями жениха или невесты и эти заботы перекладывались на плечи бабушек и дедушек. Сейчас молодые люди стараются жить отдельно и брать больше ответственности за свою жизнь, поэтому планируют рождение ребенка в соответствии со своими возможностями.
Поколение детей, родившихся или живших в 90-е годы XX века, хорошо помнят, как тяжело было их родителям. В то время мамы и папы часто трудились на двух работах и сильно уставали. Дети очень впечатлительны, поэтому в семьях, где было особенно трудно, подростки выучили урок – сначала нужно встать на ноги и достичь финансовой стабильности. Только потом можно думать о том, чтобы самим становиться родителями. Поэтому многие из семей, откладывающих рождение ребенка, хотят и планируют детей, но позже, когда появится стабильность с деньгами.
"Мы с партнером не так давно стали хорошо зарабатывать. Но в ближайшие годы мне хочется уделять больше внимания своей самореализации, карьере и общению с партнером", – рассказывает 27-летняя Елена.
Зачем мне ребенок?
Помните притчу про сороконожку? Ее спросили о том, как можно ходить с таким количеством ног – она задумалась об этом и упала. По аналогии раньше никто не задавался вопросом, зачем планировать рождение детей – так было принято.
Сейчас люди больше размышляют о своих желаниях. Многие понимают, что перед принятием важных решений нужно подготовиться и исследовать информацию по теме. Теперь в соцсетях и на форумах доступно множество реальных историй о том, как меняется жизнь после рождения ребенка. Поэтому молодым семьям становится понятно, что воспитание детей – это нелегко и требует множество эмоциональных и физических вложений.
Так как опытом в Сети делятся похожие по возрасту мужчины и женщины, то всегда есть возможность примерить роль отцовства или материнства на себя и почувствовать, хочется ли так же. Например, Никите 25 лет и он пока больше думает о вечеринках.
Молодой человек четко понимает, что пока он не готов стать родителем, поэтому этот вопрос он отложил до лучшего момента.
Возможность для развода
Максиму 30 лет, и он женат уже несколько лет. Но мысленно это его нисколько не обязывает, ведь пока в семье нет ребенка, для него эти отношения считаются несерьезными. Молодой человек всегда может развестись.
Его личная история трагична – отец бросил их с мамой в детстве и ушел к другой женщине. Максиму тогда было пять лет, и он до сих пор помнит, как в садике сочувствовали тому, что папа покинул семью. Поэтому он совершенно не хочет, чтобы его ребенок прошел через похожие переживания. Молодой человек желает выбрать такую спутницу, с которой точно сможет быть до конца жизни.
Однако, как это сделать, он пока не понимает – не может просчитать все риски на 30–50 лет вперед, вот и мучается. Такая ситуация складывается не только у мужчин. Женщины тоже хотят быть уверенными в партнере и получить жесткие гарантии, что им будет хорошо вместе через годы. Пока есть сомнения – на ребенка пара не решается, но и насладиться счастьем в полной мере не может.
Ошибка сомневающихся – это попытка спланировать то, что невозможно предугадать заранее. На семью влияют внутренние и внешние кризисы. Например, последние три года пандемии нам наглядно показали, как важны гибкость и умение договариваться в паре, проходить вместе сквозь метафорические огонь, воду и медные трубы.
Поэтому нужно выбирать партнера не как вещь в магазине "подойдет – не подойдет", а через желание идти по жизни рука об руку, вместе преодолевая препятствия. От разводов, конечно, никто не застрахован, но многие отцы даже вдали от семьи продолжают оставаться на связи с ребенком.
Послеродовая депрессия
О послеродовой депрессии и о том, как она меняет жизнь женщины, не знает только ленивый. Естественно, это добавляет тревог к уже имеющимся сомнениям – "стану ли я хорошей мамой" и "не бросит ли муж, если испортится фигура". Поэтому некоторые женщины начинают готовиться к материнству заранее и еще до зачатия ребенка уделяют время проработке страхов.
Ольге 23 года, и она только начала задумываться о детях. Девушка с интересом наблюдала, как популярная блогер была беременной. Потом у ее кумира родилась дочь, но все пошло не так, как планировалось. Вместо долгожданного счастья материнства на Ольгу обрушился контент из рассказов о депрессии, слез и жалоб, что с ребенком очень сложно.
Девушка впечатлилась. Страх о том, что с ней может случиться то же самое, закрался ей в душу. Ольга подумала и решила – пока лучше отложить мысли про материнство и позаниматься карьерой.
Невозможность родить ребенка
Существует еще одна действительно болезненная ситуация, когда пара не может зачать ребенка и никакое ЭКО не помогает. В этот момент становится ясно, что у одного из партнеров бесплодие, и этот факт производит поистине разрушающий эффект на отношения. Многие пары расстаются на данном этапе, проживая горе поодиночке.
Если же мужчина и женщина проходят через сильнейшую эмоциональную турбулентность и верят, что есть смысл продолжать быть вместе, то им предстоит большая работа над образом желаемой семьи. Придется перестроить планы и создать новые мечты, но уже без родных детей.
В тот момент, пока муж с женой решают глубокие внутренние вопросы, остальным они говорят, что не хотят ребенка. Так супруги защищаются от чувства боли и лишних любопытных глаз. На самом деле они не желают говорить на такие острые темы с кем-то другим и неизвестно, решатся ли когда-то.
Если жених с невестой хотят побольше пожить для себя, повзрослеть и психологически подготовиться к моменту погружения в процесс воспитания – это достойная осознанная позиция. Ее не надо бояться только потому, что она еще новая в обществе. Главное – периодически обсуждать эту тему между собой и сохранять намерение рано или поздно стать мамой и папой общего малыша.