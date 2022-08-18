Психолог рассказала, почему пары все чаще откладывают рождение ребенка

С развитием медицины, педагогики и психологии отношение к рождению детей с каждым годом выходит на более осознанный уровень. Поэтому влюбленные не спешат становиться родителями, чем, безусловно, вызывают удивление у старшего поколения. О том, почему все больше пар откладывают рождение ребенка, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Финансовая стабильность

Раньше люди влюблялись и сразу решали заводить детей. Иногда это происходило даже до официального брака. При этом их мало тяготили мысли о том, где взять деньги, чтобы вырастить и воспитать малыша. Ведь зачастую семьи жили вместе с родителями жениха или невесты и эти заботы перекладывались на плечи бабушек и дедушек. Сейчас молодые люди стараются жить отдельно и брать больше ответственности за свою жизнь, поэтому планируют рождение ребенка в соответствии со своими возможностями.

Поколение детей, родившихся или живших в 90-е годы XX века, хорошо помнят, как тяжело было их родителям. В то время мамы и папы часто трудились на двух работах и сильно уставали. Дети очень впечатлительны, поэтому в семьях, где было особенно трудно, подростки выучили урок – сначала нужно встать на ноги и достичь финансовой стабильности. Только потом можно думать о том, чтобы самим становиться родителями. Поэтому многие из семей, откладывающих рождение ребенка, хотят и планируют детей, но позже, когда появится стабильность с деньгами.

"Мы с партнером не так давно стали хорошо зарабатывать. Но в ближайшие годы мне хочется уделять больше внимания своей самореализации, карьере и общению с партнером", – рассказывает 27-летняя Елена.

Зачем мне ребенок?

Помните притчу про сороконожку? Ее спросили о том, как можно ходить с таким количеством ног – она задумалась об этом и упала. По аналогии раньше никто не задавался вопросом, зачем планировать рождение детей – так было принято.

Сейчас люди больше размышляют о своих желаниях. Многие понимают, что перед принятием важных решений нужно подготовиться и исследовать информацию по теме. Теперь в соцсетях и на форумах доступно множество реальных историй о том, как меняется жизнь после рождения ребенка. Поэтому молодым семьям становится понятно, что воспитание детей – это нелегко и требует множество эмоциональных и физических вложений.

Так как опытом в Сети делятся похожие по возрасту мужчины и женщины, то всегда есть возможность примерить роль отцовства или материнства на себя и почувствовать, хочется ли так же. Например, Никите 25 лет и он пока больше думает о вечеринках.





Никита Я вижу, как меняется лента в соцсетях – все больше знакомых стали родителями и выкладывают фото детей вместо тусовок. Они берут за ребенка ответственность, учат его жизни. А я только недавно со своей начал разбираться, какие мне дети?

Молодой человек четко понимает, что пока он не готов стать родителем, поэтому этот вопрос он отложил до лучшего момента.

Возможность для развода

Максиму 30 лет, и он женат уже несколько лет. Но мысленно это его нисколько не обязывает, ведь пока в семье нет ребенка, для него эти отношения считаются несерьезными. Молодой человек всегда может развестись.

Его личная история трагична – отец бросил их с мамой в детстве и ушел к другой женщине. Максиму тогда было пять лет, и он до сих пор помнит, как в садике сочувствовали тому, что папа покинул семью. Поэтому он совершенно не хочет, чтобы его ребенок прошел через похожие переживания. Молодой человек желает выбрать такую спутницу, с которой точно сможет быть до конца жизни.

Однако, как это сделать, он пока не понимает – не может просчитать все риски на 30–50 лет вперед, вот и мучается. Такая ситуация складывается не только у мужчин. Женщины тоже хотят быть уверенными в партнере и получить жесткие гарантии, что им будет хорошо вместе через годы. Пока есть сомнения – на ребенка пара не решается, но и насладиться счастьем в полной мере не может.

Ошибка сомневающихся – это попытка спланировать то, что невозможно предугадать заранее. На семью влияют внутренние и внешние кризисы. Например, последние три года пандемии нам наглядно показали, как важны гибкость и умение договариваться в паре, проходить вместе сквозь метафорические огонь, воду и медные трубы.

Поэтому нужно выбирать партнера не как вещь в магазине "подойдет – не подойдет", а через желание идти по жизни рука об руку, вместе преодолевая препятствия. От разводов, конечно, никто не застрахован, но многие отцы даже вдали от семьи продолжают оставаться на связи с ребенком.

Послеродовая депрессия

О послеродовой депрессии и о том, как она меняет жизнь женщины, не знает только ленивый. Естественно, это добавляет тревог к уже имеющимся сомнениям – "стану ли я хорошей мамой" и "не бросит ли муж, если испортится фигура". Поэтому некоторые женщины начинают готовиться к материнству заранее и еще до зачатия ребенка уделяют время проработке страхов.

Ольге 23 года, и она только начала задумываться о детях. Девушка с интересом наблюдала, как популярная блогер была беременной. Потом у ее кумира родилась дочь, но все пошло не так, как планировалось. Вместо долгожданного счастья материнства на Ольгу обрушился контент из рассказов о депрессии, слез и жалоб, что с ребенком очень сложно.

Девушка впечатлилась. Страх о том, что с ней может случиться то же самое, закрался ей в душу. Ольга подумала и решила – пока лучше отложить мысли про материнство и позаниматься карьерой.

Невозможность родить ребенка

Существует еще одна действительно болезненная ситуация, когда пара не может зачать ребенка и никакое ЭКО не помогает. В этот момент становится ясно, что у одного из партнеров бесплодие, и этот факт производит поистине разрушающий эффект на отношения. Многие пары расстаются на данном этапе, проживая горе поодиночке.

Если же мужчина и женщина проходят через сильнейшую эмоциональную турбулентность и верят, что есть смысл продолжать быть вместе, то им предстоит большая работа над образом желаемой семьи. Придется перестроить планы и создать новые мечты, но уже без родных детей.

В тот момент, пока муж с женой решают глубокие внутренние вопросы, остальным они говорят, что не хотят ребенка. Так супруги защищаются от чувства боли и лишних любопытных глаз. На самом деле они не желают говорить на такие острые темы с кем-то другим и неизвестно, решатся ли когда-то.



Рождение ребенка – это прежде всего дело двух людей в паре, которые добровольно берут на себя огромную ответственность за нового члена семьи. В момент планирования важно ориентироваться не на советы других людей, а на внутреннюю готовность стать родителями.



Если жених с невестой хотят побольше пожить для себя, повзрослеть и психологически подготовиться к моменту погружения в процесс воспитания – это достойная осознанная позиция. Ее не надо бояться только потому, что она еще новая в обществе. Главное – периодически обсуждать эту тему между собой и сохранять намерение рано или поздно стать мамой и папой общего малыша.