Психолог рассказала, как подготовить школьника к новому учебному году

Несмотря на то что впереди еще несколько прекрасных летних недель, многие родители уже начали задумываться о подготовке ребенка к школе. Взрослые потихоньку перебирают в уме список необходимых покупок и дел. При этом все мамы и папы хотят, чтобы их дети были успешными – хорошо учились и имели много друзей. Для этого надо работать не только над знаниями, но и над эмоциональным интеллектом. О том, как подготовить школьника к новому учебному году, рассказывает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Стремление к знаниям

Формирование мотивации – одна из первых задач, необходимых для качественного обучения. Ведь когда ребенок внутренне не понимает, почему ему нужно стараться в школе, то будет саботировать учебный процесс. Тем самым он доставит родителям много неприятностей в виде прогулов или двоек за невыполненное задание.

Школьник будет делать то, что ему интересно, и копировать поведение авторитетных для него людей. Например, видеоблогеров, которые последние несколько лет стали популярными среди подростков. Однако опыт взрослого человека намного масштабнее, чем у школьника. Поэтому родители хорошо понимают, что блогером можно стать и без особых знаний.

При этом если будет потеряно время для получения образования, то вместе с ним не останется возможности выбора. Тогда список желанных профессий будет сужен до должностей, не требующих умственной работы. Для того чтобы объяснить это детям, нужно потратить немало терпения.

Родителям нельзя полагаться на судьбу и надеяться, что подросток выберет путь получения знаний. Задача взрослых – направить ребенка в нужную сторону с помощью бесед и мудрых советов. Отец 16-летнего юноши Никита рассказывает, что серьезно начал беседовать с сыном по поводу важности образования начиная с шестого класса. "Первое, на чем я акцентировал внимание, – это то, зачем нужно развиваться и к каким целям приведут знания", – пояснил мужчина.

Хочешь денег – получи пятерку

Некоторые родители используют деньги как средство мотивации, полагая, что это упростит им жизнь. Действительно, в моменте легче перевести небольшую сумму на карту ребенку, чем медленно, но верно проводить время с упрямым в силу возраста подростком. Только про получение знаний в этой простой схеме с деньгами нет ни слова.

Естественно, дети используют такой поворот событий в своих целях и учатся врать и изворачиваться, чтобы выполнить договоренность со своей стороны. Родители потом разводят руками и удивляются, почему все пошло не так. При этом даже сами подростки замечают, что намного лучше, когда взрослые им дают деньги на карманные расходы, а не манипулируют школьными оценками.

Постановка целей и планирование нагрузки

Летние дни наполняют энергией, поэтому в конце августа людям свойственно чувствовать себя на подъеме и планировать как можно больше дел на начало осени. Кружки, репетиторы, спорт и прогулки с друзьями – хочется успеть все и везде помочь ребенку быть лучшим. Такие ошибки часто совершаются в семьях с младшими школьниками, когда дети еще недостаточно выросли. Они пока не могут сказать взрослым четкое "нет", распознавать свою усталость, а также психологически зависят от мнения родителей.

Позже ситуация меняется. Мать двоих детей Мария рассказывает, что для своего старшего ребенка она поставила в приоритет музыкальную школу, но снизила требования к оценкам по обычным предметам. До этого много сил было вложено в то, чтобы ее дочка стала круглой отличницей. Но время показало – у девочки слишком большая нагрузка, поэтому она начала часто болеть. Взрослые, к счастью, быстро поняли причину и переориентировались.

Первичная цель родителей на сентябрь – ввести ребенка в обучающий процесс без жертв для всей семьи. Порой мамы и сами перегружаются: отдаются целиком заботам о детях и доводят себя до нервных срывов от усталости. Они пытаются совместить работу, посещение кружков и занятий вместе с ведением домашнего быта. Женщины совершают большой труд, который тут же обесценивают с помощью слов "все так делают, ничего особенного".

Поэтому в августе необходимо здраво оценить силы каждого члена семьи и проговорить, на чем хочется акцентировать основной фокус обучения школьника в учебном году. Также стоит обозначить вещи, от которых можно отказаться в пользу необходимого отдыха.

Школьный коллектив

Взрослые ходят на работу, а дети – в школу, и у них там также возникают сложности, которые необходимо решать, чтобы завоевывать авторитет в классе. В любом коллективе существует иерархия. Поэтому в каждом классе есть лидеры и изгои, дети, с которыми хочется дружить, и они пользуются популярностью, и школьники-одиночки. Задача родителей – узнать, какие сложности возникают у ребенка со сверстниками, и помочь ему придумать, как решить ситуацию в его пользу.

Например, в период гормональной перестройки организма подростки часто стесняются своей внешности и от этого смущаются в разговоре, опуская глаза вниз. Естественно, данное обстоятельство влияет на общение в школьном коллективе. Другие дети считывают такое поведение как неуверенность в себе и пробуют подавлять ученика и доминировать, чтобы быть сильнее. Проще говоря, самоутвердиться за счет другого.

Взрослым как можно мягче нужно объяснить подростку, что изменения во внешности не повод ронять свою самооценку. Это причина обновить гардероб или, например, прическу так, чтобы школьник смотрелся в зеркало с удовольствием и чувствовал себя достойно в обществе сверстников.



Проговаривая с ребенком вопросы мотивации, терпеливо объясняя важность обучения, вы инвестируете время и силы в формирование его личности.



Да, это непростая задача, поскольку взрослые часто сталкиваются с детским энергичным сопротивлением. Однако чем лучше сын или дочь понимают, что о них думают и заботятся и есть с кем обсудить свои переживания, тем психологически устойчивее они себя чувствуют и крепче стоят на ногах по жизни.

Школьные годы пройдут, а привитое трудолюбие и умение рассуждать останутся с ребенком на всю жизнь. Благодаря беседам с родителями дети научатся не бояться сложностей. Если начать обсуждать все проблемы заранее, не доводя до предела, то решать их намного легче, особенно если есть такая основательная поддержка со стороны взрослых.

Успехов в учебном году!