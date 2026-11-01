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Четыре мирных жителя Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли и еще двое получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский транспорт. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в канале в MAX.

Вечером на автодороге в Беловодском муниципальном округе ВСУ атаковали автобус, который развозил работников маслозавода после смены. Погиб мужчина, две женщины пострадали.

На участке дороги Старобельск–Беловодск беспилотник атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа пришелся по гражданскому автомобилю, погиб мужчина.

Под огнем также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в Северодонецке, Алчевске и Беловодском муниципальном округе.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) указывал, что освобождение региона еще не близко к завершению, несмотря на продвижение российских войск. Впереди остаются несколько крупных сражений.

