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Самодельное воздушное судно потерпело крушение в Тверской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Уточняется, что инцидент произошел 1 ноября около 13:00 на территории деревни Каюрово Тверской области. В результате крушения погиб управлявший воздушным судном мужчина.

По данному факту проводится проверка. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Они установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее военный самолет потерпел крушение в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Предварительно, это произошло в регионе Айфель. Пострадал один человек. Пилот, по данным СМИ, смог катапультироваться.

